Мінськ і Вашингтон домовились повернути послів, яких не було у столицях з 2008 року

Заступник держсекретаря США з політичних питань Девід Хейл анонсував повернення американського посла в Мінську і білоруського посла до Вашингтона.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання "Белорусский партизан", про це він сказав під час візиту до Мінська 17 вересня.

З 2008 року в Білорусі немає американського посла. Тоді білоруське керівництво вирішило відкликати свого представника в Вашингтоні для консультацій після введених щодо Білорусі санкцій у зв’язку з порушенням прав людини. Незабаром американський посол також покинув Мінськ.

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"Я хотів би передати привіт від держсекретаря, який попросив мене приїхати, щоб бути присутнім на важливому історичному моменті наших двосторонніх відносин. Після нашої зустрічі ми зробимо оголошення, що будемо обмінюватися послами після закінчення такої кількості років без послів", - сказав під час зустрічі білоруському президенту Хейл, якого цитує держагентство БелТА.

"Ми закриваємо цю главу через ті кроки, які ваша країна і ви особисто зробили. Також наголошуємо на тому баченні, яке ви взяли на озброєння — більшої різноманітності як у внутрішніх справах, так і в стосунках із зовнішнім світом. Ми дуже сильно підтримуємо це бачення і зробимо все можливе, щоб допомогти вам на цьому шляху", - підкреслив заступник держсекретаря США.

29 серпня президент Білорусі зустрічався з колишнім радником президента США з питань національної безпеки Джоном Болтоном і заявив про готовність почати відносини "з нового аркуша".