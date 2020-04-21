США впервые за 12 лет назначают посла в Беларуси

Президент США Дональд Трамп выдвинул Джули Фишер на должность посла Соединенных Штатов Америки в Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

В прошлом году страны договорились о возвращении послов в Минск и Вашингтон, которых не было в столицах с 2008 года.

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Фишер, кадровый дипломат Госдепартамента США, сейчас является заместителем помощника госсекретаря по вопросам Западной Европы и ЕС в Бюро по европейским и евразийским делам Госдепа.

В прошлом она также выполняла специальные обязанности временного поверенного в делах посольства США в России. Кроме того, она была заместителем главы миссии США в НАТО и советником по политическим и экономическим вопросам в посольстве США в Тбилиси.

Фишер владеет русским, французским и грузинским языками. Ее кандидатуру еще должен утвердить профильный комитет Сената США.

С 2008 года в Беларуси нет американского посла. Тогда белорусское руководство решило отозвать своего представителя в Вашингтоне для консультаций после введенных в отношении Беларуси санкций в связи с нарушением прав человека. Вскоре американский посол также покинул Минск.