Епідемія в Іспанії: 4-й день поспіль кількість загиблих менша 500

В Іспанії щоденне зростання кількості загиблих від коронавірусу та нових хворих стабілізувалося.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

За останні 24 години в країні зареєстрували 435 смертей від COVID-19 – на 5 більше, ніж вчора. Вже 4-й день поспіль кількість загиблих не перевищує 500.

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Нагадаємо, у понеділок, 20 березня, кількість загиблих вперше з 24 березня була меншою 400 – 399 осіб. Після того кількість смертей дещо зросла, але не повернулася до рівня минулого тижня, коли щоденно повідомляли про більше 500 загиблих.

За добу виявили 4211 нових випадків зараження. Це на 243 більше, ніж напередодні, але у межах щоденного зростання на 2%, яке спостерігається вже 5 днів поспіль.

За словами Фернандо Сімона, директора Центру координації надзвичайних ситуацій в охороні здоров’я, це свідчить про "обнадійливе" покращення ситуації.

За увесь час епідемії, кількість підтверджених заражень коронавірусом в Іспанії досягла 208 389. З них 21 171 – померли, 85915 – одужали.

Нагадаємо, раніше влада Мадрида оголосила, що з середи, 22 квітня, припинить роботу другий з трьох тимчасових моргів, відкритих у зв’язку з епідемією коронавірусу.