Кількість заражень коронавірусом в Іспанії перевищила 200 тисяч
В Іспанії коронавірусом заразилися вже 200 210 осіб, кількість смертей і далі знижується.
Такими є оновлені дані МОЗ Іспанії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.
Вперше з 24 березня добова кількість загиблих становила менше 400 осіб. Зокрема, у звіті, опублікованому Міністерством охорони здоров'я, повідомляється 399 смертей протягом останньої доби. В цілому з початку епідемії померли 20 852 людини.
При цьому зростання смертності в порівнянні з попереднім днем становить 2,05%, що є найнижчим показником з моменту початку надзвичайного стану.
Однак варто зазначити, що в понеділок дані часто надходять із запізненням, що відображається у вищій статистиці вівторка.
Число нових випадків зараження протягом останньої доби було найнижчим з 17 березня – 4266.
Загалом з початку епідемії в Іспанії заразилися 200 210 осіб.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Іспанії повідомив, що країна планує продовжити надзвичайний стан у зв’язку з епідемією коронавірусу до 9 травня. Проте вже 27 квітня збираються послабити карантин для дітей, дозволивши їм прогулянки на вулиці.