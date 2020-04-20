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Кількість заражень коронавірусом в Іспанії перевищила 200 тисяч






Кількість заражень коронавірусом в Іспанії перевищила 200 тисяч

Понеділок, 20 квітня 2020, 13:44

В Іспанії коронавірусом заразилися вже 200 210 осіб, кількість смертей і далі знижується.

Такими є оновлені дані МОЗ Іспанії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Вперше з 24 березня добова кількість загиблих становила менше 400 осіб. Зокрема, у звіті, опублікованому Міністерством охорони здоров'я, повідомляється 399 смертей протягом останньої доби. В цілому з початку епідемії померли  20 852 людини.

При цьому зростання смертності в порівнянні з попереднім днем становить 2,05%, що є найнижчим показником з моменту початку надзвичайного стану.

Однак варто зазначити, що в понеділок дані часто надходять із запізненням, що відображається у вищій статистиці вівторка.

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Число нових випадків зараження протягом останньої доби було найнижчим з 17 березня – 4266.

Загалом з початку епідемії в Іспанії заразилися 200 210 осіб.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Іспанії повідомив, що країна планує продовжити надзвичайний стан у зв’язку з епідемією коронавірусу до 9 травня. Проте вже 27 квітня збираються послабити карантин для дітей, дозволивши їм прогулянки на вулиці. 

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Коронавірус Епідемія у цифрах Іспанія
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