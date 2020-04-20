У Мадриді закривають ще один тимчасовий морг

Влада Мадрида закриває другий з трьох тимчасових моргів, відкритих у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Vanguardia.

Тимчасовий морг у Крижаному палаці Мадрида планують закрити у середу.

Місцева влада поясню, що потреба у додаткових моргах відпадає через зменшення смертності у зв'язку з коронавірусом.

Через епідемію коронавірусу регіональна влада була змушена організувати три тимчасові морги - на ковзанці в Крижаному палаці в Мадриді, на критій ковзанці в передмісті Мадрида місті Махадаонда і в будівлі, що призначалася для Інституту судово-медичної експертизи в палаці юстиції. Тиждень тому тимчасовий морг в Махадаонді був закритий.

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Таким чином, діючим лишиться тільки один тимчасовий морг.

Як повідомлялося, в Іспанії коронавірусом заразилися вже 200 210 осіб, кількість смертей і далі знижується.