Эпидемия в Испании: четвертый день подряд количество погибших меньше 500

В Испании ежедневный рост количества погибших от коронавируса и новых больных стабилизировался.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

За последние 24 часа в стране зарегистрировали 435 смертей от COVID-19 - на 5 больше, чем вчера. Уже четвертый день подряд количество погибших не превышает 500.

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Напомним, в понедельник, 20 марта, количество погибших впервые с 24 марта было меньше 400 - 399 человек. После того количество смертей несколько возросло, но не вернулось к уровню прошлой недели, когда ежедневно сообщали о более 500 погибших.

За сутки обнаружили 4211 новых случаев заражения. Это на 243 больше, чем накануне, но в пределах ежедневного роста на 2%, который наблюдается уже 5 дней подряд.

По словам Фернандо Симона, директора Центра координации чрезвычайных ситуаций в здравоохранении, это свидетельствует об "обнадеживающем" улучшении ситуации.

За все время эпидемии количество подтвержденных заражений коронавируса в Испании достигло 208 389. Из них 21 171 - умерли, 85915 - выздоровели.

Напомним, ранее власти Мадрида объявили, что со среды, 22 апреля, прекратит работу второй из трех временных моргов, открытых в связи с эпидемией коронавируса.