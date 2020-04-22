Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Коронавирус во Франции: уровень смертности стабилен, количество госпитализированных уменьшается

В Италии более 3000 человек выздоровели за сутки - больше, чем появилось новых больных

СМИ: Еврокомиссия разрабатывает план восстановления экономики объемом 2 трлн евро

Испания: жертв коронавируса уже более 22 тысяч






Эпидемия в Испании: четвертый день подряд количество погибших меньше 500

Среда, 22 апреля 2020, 12:57

В Испании ежедневный рост количества погибших от коронавируса и новых больных стабилизировался.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

За последние 24 часа в стране зарегистрировали 435 смертей от COVID-19 - на 5 больше, чем вчера. Уже четвертый день подряд количество погибших не превышает 500.

Читайте также
Испания добивается возвращения средств, снова получив некачественные тесты из Китая

Напомним, в понедельник, 20 марта, количество погибших впервые с 24 марта было меньше 400 - 399 человек. После того количество смертей несколько возросло, но не вернулось к уровню прошлой недели, когда ежедневно сообщали о более 500 погибших.

За сутки обнаружили 4211 новых случаев заражения. Это на 243 больше, чем накануне, но в пределах ежедневного роста на 2%, который наблюдается уже 5 дней подряд.

По словам Фернандо Симона, директора Центра координации чрезвычайных ситуаций в здравоохранении, это свидетельствует об "обнадеживающем" улучшении ситуации.

За все время эпидемии количество подтвержденных заражений коронавируса в Испании достигло 208 389. Из них 21 171 - умерли, 85915 - выздоровели.

Напомним, ранее власти Мадрида объявили, что со среды, 22 апреля, прекратит работу второй из трех временных моргов, открытых в связи с эпидемией коронавируса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Эпидемия в цифрах Коронавирус Испания
powered by lun.ua