Німеччина починає випробування вакцини від коронавірусу на людях

Німеччина почне перші випробування вакцини від коронавірусу на людях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Федеральний інститут Німеччини з розробки вакцин повідомив, що отримав дозвіл на клінічне випробування можливої вакцини від COVID-19 – BNT162.

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На початковій стадії випробування, різні дози вакцини введуть 200 здоровим людям віком від 18 до 55 років.

На другій стадії, вакцину випробують на людях з груп ризику.

У розробці вакцини брали участь компанія Biontech з Майнца та велика фармацевтична компанія Pfizer. Згодом клінічні випробування мають початися і в США.

В інституті зазначають, що це четвертий подібний прецедент у світі, і рішення стало результатом "зваженої оцінки потенційних ризиків та переваг".

Загальна кількість інфікованих у Німеччині досягла 145 694. Другий день поспіль спостерігається зростання кількості підтверджених заражень.

Кількість випадків смерті від коронавірусу в Німеччині зросла майже до 4 900. Одужали вже майже 100 тисяч людей.

Нагадаємо, 20 квітня Німеччина вперше за останні тижні послабила карантинні обмеження. Роботу відновили маленькі магазини, книжкові крамниці, гаражі та велосипедні магазини будь-якого розміру.