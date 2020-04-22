Германия начинает испытание вакцины от коронавируса на людях

Германия начнет первые испытания вакцины от коронавируса на людях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Федеральный институт Германии по разработке вакцин сообщил, что получил разрешение на клиническое испытание возможной вакцины от COVID-19 - BNT162.

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На начальной стадии испытаний различные дозы вакцины введут 200 здоровым людям в возрасте от 18 до 55 лет.

На второй стадии вакцину испытают на людях из групп риска.

В разработке вакцины участвовали компания Biontech из Майнца и крупная фармацевтическая компания Pfizer. Впоследствии клинические испытания должны начаться и в США.

В институте отмечают, что это четвертый подобный прецедент в мире, и решение стало результатом "взвешенной оценки потенциальных рисков и преимуществ".

Общее количество инфицированных в Германии достигло 145 694. Второй день подряд наблюдается рост числа подтвержденных заражений.

Количество случаев смерти от коронавируса в Германии выросло почти до 4 900 Выздоровели уже почти 100 000 человек.

Напомним, 20 апреля Германия впервые за последние недели ослабила карантин. Работу возобновили маленькие магазины, книжные магазины, гаражи и велосипедные магазины любого размера.