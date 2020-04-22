В Німеччині від коронавірусу видужали майже 100 тисяч людей

За даними Інституту Роберта Коха, кількість людей, що одужали від коронавірусу в Німеччині, складає близько 99 400 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

За минулі 24 години від вірусу вилікувались 4 200 інфікованих.

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Загальна кількість інфікованих у Німеччині досягла 145 694. За останню добу вірус виявили у 2 237 осіб - зростання підтверджених інфекцій спостерігається другий день поспіль.

Кількість випадків смерті від коронавірусу в Німеччині зросла майже до 4 900, за минулу добу померла 281 людина.

Як повідомлялося, Німеччина почне відкривати школи 4 травня, масові заходи заборонені до кінця літа.

20 квітня Німеччина послабила карантинні обмеження для невеликих магазинів.

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