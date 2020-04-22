В Іспанії послаблять карантин для дітей: дозволять виходити з дому з одним із батьків

Дітям до 14 років дозволять гуляти з одним з батьків в Іспанії з 26 квітня, після того як уряд вирішив послабити обмеження для дітей молодшого віку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Міністр охорони здоров'я Сальвадор Ілла заявив, що уряд в найближчі години оприлюднить керівництво про те, як довго і як далеко від будинку буде дозволено ходити дітям.

Це рішення знаменує собою подальшу зміну політики, оголошеної прем'єр-міністром Педро Санчесом в суботу: дітям до 12 років буде дозволено покинути свої будинки.

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Уряд у вівторок збільшив вік до 14 років, але заявив, що діти зможуть супроводжувати батьків тільки в той час, коли вони ходять по магазинах або в банк.

Останні п'ять тижнів близько 6,8 мільйона дітей у віці до 14 років перебували в карантині вдома. У більшості інших країн дітям дозволено виходити на вулицю.

Виступаючи в середу вранці з проханням до парламенту підтримати рішення про третє продовження надзвичайного стану до 9 травня, Санчес сказав про зміну заходів, які стосуються дітей, що "це уряд, який слухає".

"Це правда, ми допустили помилку, тому що наші діти - це все для нас", - сказав він.

Урядові радники з питань науки і охорони здоров'я рекомендували міністрам скасувати обмеження щодо дітей "з особливою обережністю", додав він.

Нагадаємо, в Іспанії щоденне зростання кількості загиблих від коронавірусу та нових хворих стабілізувалося.