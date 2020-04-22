В Испании ослабят карантин для детей: позволят выходить из дома с одним из родителей

Детям до 14 лет позволят гулять с одним из родителей в Испании с 26 апреля, после того как правительство решило ослабить ограничения для детей младшего возраста.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Министр здравоохранения Сальвадор Илла заявил, что правительство в ближайшие часы обнародует руководство о том, как долго и как далеко от дома будет разрешено ходить детям.

Это решение знаменует собой дальнейшее изменение политики, объявленной премьер-министром Педро Санчесом в субботу: детям до 12 лет будет разрешено покидать свои дома.

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Правительство во вторник увеличило возраст до 14 лет, но заявило, что дети смогут сопровождать родителей только в то время, когда они ходят по магазинам или в банк.

Последние пять недель около 6,8 миллиона детей в возрасте до 14 лет находились в карантине дома. В большинстве других стран детям разрешено выходить на улицу.

Выступая в среду утром с просьбой к парламенту поддержать решение о третьем продлении чрезвычайного положения до 9 мая, Санчес сказал об изменении мер, касающихся детей, что "это правительство, которое слушает".

"Это правда, мы допустили ошибку, потому что наши дети - это все для нас", - сказал он.

Правительственные советники по вопросам науки и здравоохранения рекомендовали министрам отменять ограничения в отношении детей "с особой осторожностью", добавил он.

Напомним, в Испании ежедневный рост количества погибших от коронавируса и новых больных стабилизировался.