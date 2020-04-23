Іспанія втретє продовжила надзвичайний стан через коронавірус 

Парламент Іспанії підтримав прохання прем'єр-міністра Педро Санчеса про продовження надзвичайного стану до 9 травня, щоб зупинити поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Надзвичайний стан необхідний, оскільки він надає прем'єр-міністру потрібні повноваження, щоб утримувати карантин та здійснювати повний контроль над системою охорони здоров'я країни.

Санчес повідомив, що новий продовжений надзвичайний стан буде відрізнятися від попереднього, оскільки деякі обмеження будуть поетапно припинені залежно від еволюції вірусу.

Виступаючи перед майже порожньою палатою парламенту раніше в середу, він сказав, що уряд "буде обережним".

Попереднє пом'якшення карантину в Іспанії вже погоджено. Після тижнів удома з 26 квітня дітям буде дозволено виходити з дому на прогулянку.

Урядові радники з питань науки і охорони здоров'я рекомендували міністрам скасувати обмеження щодо дітей "з особливою обережністю".

Нагадаємо, в Іспанії щоденне зростання кількості загиблих від коронавірусу та нових хворих стабілізувалося.