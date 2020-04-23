Испания в третий раз продлила чрезвычайное положение из-коронавируса

Парламент Испании поддержал просьбу премьер-министра Педро Санчеса о продлении чрезвычайного положения до 9 мая, чтобы остановить распространение коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Чрезвычайное положение необходимо, поскольку оно предоставляет премьер-министру нужные полномочия, чтобы удерживать карантин и осуществлять полный контроль над системой здравоохранения страны.

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Санчес сообщил, что новое продленное чрезвычайное положение будет отличаться от предыдущего, поскольку некоторые ограничения будут поэтапно остановлены в зависимости от эволюции вируса.

Выступая перед почти пустой палатой парламента ранее в среду, он сказал, что правительство "будет осторожным".

Предварительное смягчения карантина в Испании уже согласовано. После недель дома с 26 апреля детям будет разрешено выходить из дома на прогулку.

Правительственные советники по вопросам науки и здравоохранения рекомендовали министрам отменить ограничения в отношении детей "с особой осторожностью".

Напомним, в Испании ежедневный рост количества погибших от коронавируса и новых больных стабилизировалось.