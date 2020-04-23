Парижская медицинская академия советует не откладывать "масочный режим"

Парижская медицинская академия призывает уже сейчас носить маску в общественных местах, и не откладывать введение "масочного режима".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Парижская медицинская академия советует гражданам всегда носить маску в общественных местах, даже если есть только самодельная, для защиты от вируса. Об этом говорится в рекомендациях учреждения, обнародованных в среду.

Академия исходит из того, что каждый должен рассматривать себя как потенциального носителя вируса и заботиться о том, как не заразить окружающих, особенно в замкнутых пространствах – лифтах, магазинах, транспорте.

"Чтобы быть эффективной мерой, ношение маски в общественном пространстве должно стать обязательным. Эта мера будет иметь влияние на распространение вируса только в случае, если каждый человек будет выполнять ее, когда выходит из дома", - объясняют в коммюнике.

Также призывают не ограничивать обязательства общественным транспортом, и не медлить с указанием до того времени, когда люди получат от своих городов бесплатные маски многоразового использования.

"Ждать 11 мая [анонсированная дата завершения карантина], чтобы выдать предписание носить маски – это дать еще три недели отсрочки SARS-CoV-2, так как вирус продолжит распространяться, это допустить еще тысячи новых больных, из них – сотни новых госпитализаций и десятки умерших", - отмечают в коммюнике.

Напомним, ранее с инициативой ввести "масочный режим", сначала обеспечив людей масками, выступили мэрии отдельных городов, в частности, Ниццы.

На вечер 22 апреля, во Франции с симптомами коронавирусной болезни госпитализированы 29 741 человек – несколько меньше, чем накануне.

Общее количество погибших от вируса достигла 21,340 человек. Выздоровели уже более 40 тысяч.