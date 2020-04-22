Ще 5 земель Німеччини запроваджують "масковий режим"
Ще 5 федеральних земель Німеччини запроваджують "масковий режим".
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Deutsche Welle.
Ще 5 федеральних земель Німеччини – Північний Рейн-Вестфалія, Нижня Саксонія, Рейнланд-Пфальц, Саарланд та Брандебург – зобов’яжуть громадян носити маски у громадських місцях.
Як пише видання, федеральні уряди земель оголосили про це у середу, зазначивши, що спільний підхід у цьому питанні допоможе переконати людей.
Нові правила почнуть діяти з понеділка, 27 квітня – щоб люди і підприємства мали час підготуватися.
Як повідомлялося раніше, також з понеділка захисні маски стануть обов’язковими у Берліні при користуванні громадським транспортом.
Нагадаємо, першою "масковий режим" запровадила Саксонія, за нею – Мекленбург-Передня Померанія та Баварія. До цього таке рішення приймали окремі міста. Першим з них стало місто Єна в східній землі Тюрингія.
На сьогодні більшість із 16 федеральних земель або вже впровадили, або анонсували зобов'язання носити маски у громадських місцях.