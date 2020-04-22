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Ще 5 земель Німеччини запроваджують "масковий режим"

Середа, 22 квітня 2020, 14:22

Ще 5 федеральних земель Німеччини запроваджують "масковий режим".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Deutsche Welle.

Ще 5 федеральних земель Німеччини – Північний Рейн-Вестфалія, Нижня Саксонія, Рейнланд-Пфальц, Саарланд та Брандебург – зобов’яжуть громадян носити маски у громадських місцях.

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Як пише видання, федеральні уряди земель оголосили про це у середу, зазначивши, що спільний підхід у цьому питанні допоможе переконати людей.

Нові правила почнуть діяти з понеділка, 27 квітня – щоб люди і підприємства мали час підготуватися.

Як повідомлялося раніше, також з понеділка захисні маски стануть обов’язковими у Берліні при користуванні громадським транспортом

Нагадаємо, першою "масковий режим" запровадила Саксонія, за нею – Мекленбург-Передня Померанія та Баварія. До цього таке рішення приймали окремі міста. Першим з них стало місто Єна в східній землі Тюрингія.

На сьогодні більшість із 16 федеральних земель або вже впровадили, або анонсували зобов'язання носити маски у громадських місцях.

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