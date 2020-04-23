У Мадриді всі масові заходи скасували до листопада

Влада Мадрида через епідемію скасувала всі популярні фестивалі і інші масові заходи, які мали відбутися з травня по жовтень включно.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

Міська рада іспанської столиці була змушена скасувати ті урочистості, які планувалися в період з травня по жовтень, у всіх районах столиці, а також виступи і заходи на відкритому повітрі або в закритих місцях.

За оцінками міської ради, скасуванню підлягають більше п'ятдесяти популярних свят, включаючи деякі з найбільш відомих літніх свят столиці, таких як Сан-Ісідро, Лос-Веранос-де-ла-Вілья, Морський бій при Вальєкасі, Сан-Каетано та інші.

Враховуючи ситуацію з відсутністю безпеки для здоров'я, викликану коронавірусом, муніципальна влада вирішила зупинити підготовку різних заходів, оскільки"неможливо забезпечити і контролювати гігієнічні заходи, безпеку і соціальне дистанціювання". Це причина, через яку скасували не тільки популярні фестивалі, але і всі заходи на відкритому повітрі і в закритих приміщеннях.

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Раніше стало відомо, що у Памплоні скасували популярний фестиваль Сан-Фермін з забігами биків. Також скасована традиційна Томатіна.

Нагадаємо, від початку епідемії в Іспанії від коронавірусної хвороби померли 22 157 людей.