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В Мадриде все массовые мероприятия отменили до ноября

Четверг, 23 апреля 2020, 14:53

Власти Мадрида из-за эпидемии отменили все популярные фестивали и другие массовые мероприятия, которые должны были состояться с мая по октябрь включительно.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

Городской совет испанской столицы был вынужден отменить те торжества, которые планировались в период с мая по октябрь, во всех районах столицы, а также выступления и мероприятия на открытом воздухе или в закрытых местах.

По оценкам городского совета, отмене подлежат более пятидесяти популярных праздников, включая некоторые из самых известных летних праздников столицы, таких как Сан-Исидро, Лос-Веранос-де-ла-Вилья, Морской бой при Вальекасе, Сан-Каэтано и другие.

Учитывая ситуацию с отсутствием безопасности для здоровья, вызванную коронавирусом, муниципальные власти решили остановить подготовку различных мероприятий, поскольку "невозможно обеспечить и контролировать гигиенические меры, безопасность и социальное дистанцирование". Это причина, по которой отменили не только популярные фестивали, но и все мероприятия на открытом воздухе и в закрытых помещениях.

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Ранее стало известно, что в Памплоне отменили популярный фестиваль Сан-Фермин с забегами быков. Также отменена традиционная Томатина.

Напомним, с начала эпидемии в Испании от коронавирусной болезни умерли 22 157 человек.

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