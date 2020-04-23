Іспанія: жертв коронавірусу вже понад 22 тисячі 

Від початку епідемії коронавірусу в Іспанії померли 22 157 людей.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais, такі оновлені дані оприлюднило Міністерство охорони здоров’я Іспанії.

Іспанія - на другому місці у світі за кількістю підтвердежних випадків захворювання та на третьому місці за кількістю смертей.

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440 людей померли від коронавірусу за попередні 24 години. Це трохи більше, ніж попереднього дня, коли померло 435 людей. Вже 5-й день поспіль кількість загиблих не перевищує 500.

Кількість діагностованих випадків вірусу зросла до 213 024 від 208 389 днем раніше. Тобто за добу було зафіксовано 4 635 нових випадків. 89 тисяч людей видужали від початку епідемії.

Міністр охорони здоров’я Сальвадор Ілла заявив, що карантин допомагає досягати поставлених цілей, але країна все ще перебуває у важкій фазі, тому надзвичайний стан було продовжено ще на 15 днів.

З неділі Іспанія пом’якшує карантин для дітей. Дітям до 14 років можна буде виходити з дому один раз на день протягом однієї години з 9 ранку до 9 вночі за один кілометр від будинку у супроводі відповідального дорослого. У парки ходити заборонено.

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