Іспанія: жертв коронавірусу вже понад 22 тисячі
Від початку епідемії коронавірусу в Іспанії померли 22 157 людей.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais, такі оновлені дані оприлюднило Міністерство охорони здоров’я Іспанії.
Іспанія - на другому місці у світі за кількістю підтвердежних випадків захворювання та на третьому місці за кількістю смертей.
440 людей померли від коронавірусу за попередні 24 години. Це трохи більше, ніж попереднього дня, коли померло 435 людей. Вже 5-й день поспіль кількість загиблих не перевищує 500.
Кількість діагностованих випадків вірусу зросла до 213 024 від 208 389 днем раніше. Тобто за добу було зафіксовано 4 635 нових випадків. 89 тисяч людей видужали від початку епідемії.
Міністр охорони здоров’я Сальвадор Ілла заявив, що карантин допомагає досягати поставлених цілей, але країна все ще перебуває у важкій фазі, тому надзвичайний стан було продовжено ще на 15 днів.
З неділі Іспанія пом’якшує карантин для дітей. Дітям до 14 років можна буде виходити з дому один раз на день протягом однієї години з 9 ранку до 9 вночі за один кілометр від будинку у супроводі відповідального дорослого. У парки ходити заборонено.
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