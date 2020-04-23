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У Британії кількість нових випадків коронавірусу стабільна, число померлих знижується

Четвер, 23 квітня 2020, 17:39

Кількість померлих від коронавірусної хвороби у лікарнях Великої Британії досягла 18 738.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані оприлюднив Департамент охорони здоров’я та соціального захисту Британії.

Число померлих від коронавірусу у Британії в лікарнях за останню добу склало 616 осіб. Вчора померлих було 759, а позавчора – 823.

Кількість підтверджених заражень коронавірусом у Британії досягла 138 078. За останню добу виявили 4583 нових випадків і це майже стільки ж, як і напередодні.

Тест на коронавірус здали вже 583 496 британців.

Як повідомлялося, дані Управління національної статистики свідчать, що справжній показник кількості померлих серед інфікованих коронавірусом в Англії та Уельсі був на 41% більшим, ніж щоденні дані уряду, надані до 10 квітня.

Нагадаємо, 16 квітня Велика Британія ще на три тижні продовжила карантинні обмеження у зв'язку з епідемією коронавірусу. 

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