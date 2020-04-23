У Британії кількість нових випадків коронавірусу стабільна, число померлих знижується

Кількість померлих від коронавірусної хвороби у лікарнях Великої Британії досягла 18 738.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані оприлюднив Департамент охорони здоров’я та соціального захисту Британії.

Число померлих від коронавірусу у Британії в лікарнях за останню добу склало 616 осіб. Вчора померлих було 759, а позавчора – 823.

As of 9am 23 April, 583,496 tests have concluded, with 23,560 tests on 22 April.



425,821 people have been tested of which 138,078 tested positive.



As of 5pm on 22 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 18,738 have sadly died. pic.twitter.com/0quyQMCheo — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 23, 2020

Кількість підтверджених заражень коронавірусом у Британії досягла 138 078. За останню добу виявили 4583 нових випадків і це майже стільки ж, як і напередодні.

Тест на коронавірус здали вже 583 496 британців.

Як повідомлялося, дані Управління національної статистики свідчать, що справжній показник кількості померлих серед інфікованих коронавірусом в Англії та Уельсі був на 41% більшим, ніж щоденні дані уряду, надані до 10 квітня.

Нагадаємо, 16 квітня Велика Британія ще на три тижні продовжила карантинні обмеження у зв'язку з епідемією коронавірусу.