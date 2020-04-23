В Британии количество новых случаев коронавируса стабильно, число умерших снижается

Количество умерших от коронавирусной болезни в больницах Великобритании достигло 18 738.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные обнародовал Департамент здравоохранения и социальной защиты Великобритании.

Число умерших от коронавируса в Британии в больницах за последние сутки составило 616 человек. Вчера умерших было 759, а позавчера – 823.

As of 9am 23 April, 583,496 tests have concluded, with 23,560 tests on 22 April.



425,821 people have been tested of which 138,078 tested positive.



As of 5pm on 22 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 18,738 have sadly died. pic.twitter.com/0quyQMCheo — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 23, 2020

Число подтвержденных заражений коронавирусом в Британии достигло 138 078. За последние сутки обнаружили 4583 новых случаев, и это почти столько же, как и накануне.

Тест на коронавирус сдали уже 583 496 британцев.

Как сообщалось, данные Управления национальной статистики свидетельствуют, что настоящий показатель количества умерших среди инфицированных коронавируса в Англии и Уэльсе был на 41% больше, чем ежедневные данные правительства, предоставленные до 10 апреля.

Напомним, 16 апреля Великобритания еще на три недели продлила карантин в связи с эпидемией коронавируса.