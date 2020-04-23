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В Британии количество новых случаев коронавируса стабильно, число умерших снижается

Четверг, 23 апреля 2020, 17:39

Количество умерших от коронавирусной болезни в больницах Великобритании достигло 18 738.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные обнародовал Департамент здравоохранения и социальной защиты Великобритании.

Число умерших от коронавируса в Британии в больницах за последние сутки составило 616 человек. Вчера умерших было 759, а позавчера – 823.

Число подтвержденных заражений коронавирусом в Британии достигло 138 078. За последние сутки обнаружили 4583 новых случаев, и это почти столько же, как и накануне.

Тест на коронавирус сдали уже 583 496 британцев.

Как сообщалось, данные Управления национальной статистики свидетельствуют, что настоящий показатель количества умерших среди инфицированных коронавируса в Англии и Уэльсе был на 41% больше, чем ежедневные данные правительства, предоставленные до 10 апреля.

Напомним, 16 апреля Великобритания еще на три недели продлила карантин в связи с эпидемией коронавируса.

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