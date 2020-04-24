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Прем’єр Британії планує в понеділок повернутись на роботу 

П'ятниця, 24 квітня 2020, 08:59

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в понеділок планує повернутись на Даунінг-стріт, щоб більш ефективно керувати боротьбою з поширенням коронавірусу. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання The Telegraph. 

Прем'єр дав вказівку своїм помічникам запланувати зустрічі з міністрами свого кабінету на наступному тижні. 

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Джонсон повернеться в критичний час, тоді як країна закрита на карантин вже більш ніж місяць. Міністри сподіваються, що Джонсон надасть новий поштовх для планів з формування стратегії виходу з кризи. 

Після лікування від коронавірусу Джонсон був виписаний з лондонської лікарні і продовжує перебувати в ізоляції в своїй заміській резиденції.

Джонсон потрапив до лікарні після загострення симптомів COVID-19 та три ночі провів у реанімації.

Раніше Джонсон заявив, що завдячує своїм життям співробітникам Національної служби охорони здоров’я. 

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Коронавірус Велика Британія
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