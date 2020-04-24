Премьер Британии планирует в понедельник вернуться на работу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник планирует вернуться на Даунинг-стрит, чтобы более эффективно руководить борьбой с распространением коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание The Telegraph.

Премьер дал указание своим помощникам запланировать встречи с министрами своего кабинета на следующей неделе.

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Джонсон вернется в критическое время, тогда как страна закрыта на карантин уже более чем месяц. Министры надеются, что Джонсон даст новый толчок для планов по формированию стратегии выхода из кризиса.

После лечения от коронавируса Джонсон был выписан из лондонской больницы и продолжает находиться в изоляции в своей загородной резиденции.

Джонсон попал в больницу после обострения симптомов COVID-19 и три ночи провел в реанимации.

Ранее Джонсон заявил, что обязан своей жизнью сотрудникам Национальной службы здравоохранения.