Кипр продлил запрет на полеты до середины мая

Кипр продлил запрет на коммерческое воздушное движение до 17 мая, чтобы обуздать распространение коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Запрет, впервые введенный 21 марта, с тех пор продлевался указами и теперь продолжен до 17 мая, заявил министр транспорта Яннис Карусос.

Согласно данным Министерства здравоохранения, обнародованным в четверг, на Кипре зарегистрировано 795 случаев COVID-19 и 13 смертей от коронавируса.

С началом пандемии страна ввела ограничения на передвижения, в том числе ночной комендантский час. Людям разрешено покидать свои дома только один раз в день со специальным разрешением.

От комендантского часа освобождены только те, кому нужно работать в ночные часы и при предъявлении формы, подписанной работодателем.

Правительство Кипра удвоило размер штрафа за нарушение правил передвижения до 300 евро.

Напомним, Греция призвала Европейскую комиссию разработать план восстановления поездок "как можно скорее".