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Кипр продлил запрет на полеты до середины мая

Пятница, 24 апреля 2020, 11:10

Кипр продлил запрет на коммерческое воздушное движение до 17 мая, чтобы обуздать распространение коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Запрет, впервые введенный 21 марта, с тех пор продлевался указами и теперь продолжен до 17 мая, заявил министр транспорта Яннис Карусос.

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Согласно данным Министерства здравоохранения, обнародованным в четверг, на Кипре зарегистрировано 795 случаев COVID-19 и 13 смертей от коронавируса.

С началом пандемии страна ввела ограничения на передвижения, в том числе ночной комендантский час. Людям разрешено покидать свои дома только один раз в день со специальным разрешением.

От комендантского часа освобождены только те, кому нужно работать в ночные часы и при предъявлении формы, подписанной работодателем.

Правительство Кипра удвоило размер штрафа за нарушение правил передвижения до 300 евро.

Напомним, Греция призвала Европейскую комиссию разработать план восстановления поездок "как можно скорее".

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