Греція просить Брюссель відновити подорожі "якомога швидше"

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс 23 квітня закликав Європейську комісію розробити план відновлення поїздок "якомога швидше".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv, про це заявили джерела в грецькому уряді.

Виступаючи на відеоконференції лідерів ЄС Міцотакіс, як повідомляється, заявив, що єдиний ринок ЄС існує не тільки для вільного переміщення товарів, а й для переміщення людей.

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"Нам необхідно прийти до спільного розуміння щодо пересування людей", - сказав він, додавши, що туризм на півдні Європи потребує підтримки.

Туризм становить близько п'ятої частини економіки Греції і понад чверть робочих місць.

Всупереч обережному підходу в середині квітня, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн нещодавно сказала португальському телеканалу SIC, що вона позитивно налаштована щодо відпусток цього літа - у "розумний" спосіб.

Раніше у Греції запропонували запровадити "паспорт здоров’я" для туристів, який підтверджуватиме, що людина не є носієм коронавірусу.

Європейська комісія перебуває у процесі підготовки рекомендацій щодо можливості відновлення подорожей у межах ЄС цього літа.

Також міністри туризму країн Євросоюзу 27 квітня обговорять можливі дії на національному та європейському рівнях для швидкого відновлення туристичного сектора, який постраждав через пандемію коронавірусу.

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