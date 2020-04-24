Британія задіє 18 тисяч фахівців для відстеження контактів хворих на коронавірус

Британія планує задіяти 18 тисяч фахівців для відстеження контактів хворих на коронавірус.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це заявив міністр охорони здоров’я Британії Метт Хенкок.

За його словами, уряд задіє 18 000 людей для відстеження контактів хворих на коронавірус. Ця мережа має почати повноцінно працювати "за декілька тижнів".

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Ця робота буде поєднуватися із масштабним тестуванням населення на вірус, щоб виявляти якнайбільше хворих і сповільнювати подальше поширення вірусу. Станом на 23 квітня, тест на коронавірус здали майже 426 тисяч британців.

Хенкок додав, що ці заходи стануть значно ефективнішими, коли почне знижуватися щоденна кількість нових випадків. Коли це відбудеться, стане можливо стримувати поширення вірусу з меншими карантинними обмеженнями, ніж ті, що діють зараз.

Останніми днями у Британії кількість нових випадків коронавірусу стабільна, кількість померлих знижується.

На вечір 23 квітня, кількість померлих від коронавірусної хвороби у лікарнях Великої Британії досягла 18 738, кількість підтверджених заражень коронавірусом – 138 078.