Великобритания задействует 18 тысяч специалистов для отслеживания контактов больных коронавирусом

Великобритания планирует задействовать 18 000 специалистов для отслеживания контактов больных коронавирусом.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC, об этом заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

По его словам, правительство задействует 18 000 человек для отслеживания контактов больных коронавирусом. Эта сеть должна начать полноценно работать "через несколько недель".

Читайте также Премьер Британии планирует в понедельник вернуться на работу

Эта работа будет сочетаться с масштабным тестированием населения, чтобы выявлять как можно больше больных и замедлять дальнейшее распространение вируса. По состоянию на 23 апреля, тест на коронавирус сдали почти 426 000 британцев.

Хэнкок добавил, что эти меры станут значительно эффективнее, когда начнет снижаться ежедневное количество новых случаев. Когда это произойдет, станет возможно сдерживать распространение вируса с меньшими карантинными ограничениями, чем те, которые действуют сейчас.

В последние дни в Великобритании количество новых случаев коронавируса стабильно, число умерших снижается.

На вечер 23 апреля, количество умерших от коронавирусной болезни в больницах Великобритании достигло 18 738, число подтвержденных заражений - 138 078.