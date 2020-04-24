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Польща не відчинятиме школи й дитсадки до 24 травня

П'ятниця, 24 квітня 2020, 14:31

У Польщі школярі та студенти продовжать дистанційне навчання до 24 травня.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24, про це оголосив міністр освіти Польщі Даріуш Піонтковський.

Польща залишить школи, дитсадки, ясла та вищі навчальні заклади зачиненими до 24 травня, розповів міністр освіти.

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Випускні іспити (матуру) випускники складатимуть з 8 червня і до кінця місяця у письмовій формі. Усних іспитів цього року не буде.  

Восьмикласники складатимуть іспити 16-18 червня.

Міністр додав, що у зв’язку з епідемією процедура та терміни вступної кампанії до вищих навчальних закладів буде відрізнятися.

Нагадаємо, у зв’язку з епідемією коронавірусу з 25 березня усі польські школярі й студенти навчаються дистанційно, дитсадки та ясла зачинені.

Станом на сьогодні кількість підтверджених хворих на коронавірус у Польщі наблизилася до 11 тисяч, від Covid-19 померли 463 хворих.

20 квітня Польща здійснила перший етап відмови від деяких обмежень та заборон, відкривши доступ до лісів та парків, збільшивши кількість покупців у магазинах та вірних у релігійних місцях.

Речник уряду Пьотр Мюллер розповів, що другий етап скасування обмежень може початися у першій половині травня. Зокрема, можуть бути відкриті готелі та інші місця ночівлі, будівельні магазини у вихідні дні та деякі заклади культури.

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