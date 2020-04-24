Польща не відчинятиме школи й дитсадки до 24 травня

У Польщі школярі та студенти продовжать дистанційне навчання до 24 травня.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24, про це оголосив міністр освіти Польщі Даріуш Піонтковський.

Польща залишить школи, дитсадки, ясла та вищі навчальні заклади зачиненими до 24 травня, розповів міністр освіти.

Випускні іспити (матуру) випускники складатимуть з 8 червня і до кінця місяця у письмовій формі. Усних іспитів цього року не буде.

Восьмикласники складатимуть іспити 16-18 червня.

Міністр додав, що у зв’язку з епідемією процедура та терміни вступної кампанії до вищих навчальних закладів буде відрізнятися.

Нагадаємо, у зв’язку з епідемією коронавірусу з 25 березня усі польські школярі й студенти навчаються дистанційно, дитсадки та ясла зачинені.

Станом на сьогодні кількість підтверджених хворих на коронавірус у Польщі наблизилася до 11 тисяч, від Covid-19 померли 463 хворих.

20 квітня Польща здійснила перший етап відмови від деяких обмежень та заборон, відкривши доступ до лісів та парків, збільшивши кількість покупців у магазинах та вірних у релігійних місцях.

Речник уряду Пьотр Мюллер розповів, що другий етап скасування обмежень може початися у першій половині травня. Зокрема, можуть бути відкриті готелі та інші місця ночівлі, будівельні магазини у вихідні дні та деякі заклади культури.