Польша не будет открывать школы и детсады до 24 мая

В Польше школьники и студенты продолжат дистанционное обучение до 24 мая.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24, об этом объявил министр образования Польши Дариуш Пионтковский.

Польша оставит школы, детсады, ясли и высшие учебные заведения закрытыми до 24 мая, рассказал министр образования.

Выпускные экзамены (так называемую "матуру") выпускники будут сдавать с 8 июня и до конца месяца в письменной форме. Устных экзаменов в этом году не будет.

Восьмиклассники будут сдавать экзамены 16-18 июня.

Министр добавил, что в связи с эпидемией процедура и сроки вступительной кампании в высшие учебные заведения будет отличаться.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса с 25 марта все польские школьники и студенты учатся дистанционно, детсады и ясли закрыты.

На сегодня количество подтвержденных больных коронавирусом в Польше приблизилась к 11 тысячам, от COVID-19 умерли 463 больных.

Напомним, 20 апреля Польша провела первый этап отказа от некоторых ограничений и запретов, открыв доступ в леса и парки, увеличив количество покупателей в магазинах и верующих в религиозных местах.

Представитель правительства Петр Мюллер рассказал, что второй этап отмены ограничений может начаться в первой половине мая. В частности, могут быть открыты гостиницы и другие места для ночлега, строительные магазины в выходные дни и некоторые культурные учреждения.