РФ прислала в Чехію спецагента з отрутою після демонтажу радянського пам’ятника - ЗМІ

Чеське видання Respekt розповіло деталі про приїзд представника російської спецслужби до Праги, після якого мер міста та голови двох районів отримали охорону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на публікацію видання.

Повідомляється, що російський спецагент прибув в аеропорт Вацлава Гавела з Росії три тижні тому. У нього був російський дипломатичний паспорт.

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На чоловіка чекала машина місцевого російського дипломатичного корпусу, яка доставила його до посольства. Джерела видання стверджують, що пасажир їхав з портфелем, в якому перевозив смертельну отруту рицин.

Чеські силовики, зазначає видання, знали про приїзд росіянина, та оцінили, що він може становити ризик для кількох чеських політиків, чиї дії в останні місяці спровокували гнів Москви. Мова про Ондржея Колара, голову 6 району Праги, в якому було демонтовано пам'ятник радянському маршалу Івану Конєву, а також мера Праги Зденека Гржиба, чий кабінет розпорядився переіменувати площу перед російським посольством на честь вбитого російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

Мандрівник з отрутою, за даними джерел видання, є співробітником російської спецслужби. За інформацією того ж джерела, інші його колеги мали виїхати з Росії до різних частин Європи місяць-півтора тому.