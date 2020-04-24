Мера і двох глав районів Праги взяли під охорону після демонтажу пам'ятника Конєву

Мера Праги і двох глав районів чеської столиці взяли під охорону після демонтажу пам'ятника радянському маршалу Івану Конєву.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода".

Раніше видання Respekt з посилання на джерела повідомило, що влада побоюється, що муніципальним чиновникам загрожує небезпека після демонтажу пам'ятника Конєву.

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За даними видання, під охороною поліції перебувають мер Праги Зденек Гржиб, староста району Ржепор’є Павел Новотни і староста району Прага 6 Ондржей Колар.

В інтерв'ю "Радіо Свобода" Новотни підтвердив, що отримав тимчасову охорону.

"Я отримав короткострокову охорону чеської поліції, але причину я, на жаль, назвати не можу... Якщо ви вважаєте, що вона надана безпідставно, то можете почитати соціальні мережі", - заявив Новотни.

За твердженням видання Respekt, чеські спецслужби відстежили прибуття в Прагу громадянина Росії, який може становити небезпеку для Колара. Крім того, вони виявили переміщення групи російських розвідників з Росії в Європу, що може бути пов'язано з ситуацією.

3 квітня в Празі був демонтований пам'ятник Конєву. Монумент буде перенесений в створюваний Музей пам'яті XX століття.

Зняття скульптури викликало різку критику з боку Росії. Слідчий комітет порушив кримінальну справу про реабілітацію нацизму.