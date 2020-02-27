В Празі площу біля посольства РФ урочисто перейменували на честь Нємцова

У Празі в п'яту річницю вбивства російського опозиційного політика Бориса Нємцова пройшла церемонія перейменування площі, на якій розташована будівля посольства Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радио Свобода".

Площа Під каштанами за рішенням міської ради столиці Чехії відтепер перейменована у площу Бориса Нємцова.

В Праге в пятую годовщину убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова проходит церемония переименования площади, на которой расположено здание посольства России. pic.twitter.com/9L0WNcqlIF — Радио Свобода (@SvobodaRadio) February 27, 2020

Петиція з пропозицією назвати площу іменем Нємцова з'явилася ще кілька років тому. Празька топографічна комісія кілька разів відхиляла запит на зміну назви. Однак на початку лютого відомство визнало, що перейменування не торкнеться житлових будинків, і жителям району не доведеться міняти документи.

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Влада Праги, обґрунтовуючи перейменування, відзначає, що хотіла відзначити внесок Нємцова в будівництво демократичної Росії, а також підтримати тих, хто бореться в Росії за права людини.

У перейменування є і противники, які стверджують, що воно не узгоджене з мешканцями району. Проти перейменування виступив президент Чехії Мілош Земан, який вважає, що його головна мета - не увічнення пам'яті Нємцова, а прагнення зробити критичний випад на адресу російської влади.