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РФ прислала в Чехию спецагента с ядом после демонтажа советского памятника - СМИ

Воскресенье, 26 апреля 2020, 15:49

Чешское издание Respekt рассказало детали о приезде представителя российской спецслужбы в Прагу, после которого мэр города и главы двух районов получили охрану.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на публикацию издания.

Сообщается, что российский спецагент прибыл в аэропорт Вацлава Гавела из России три недели назад. У него был российский дипломатический паспорт.

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Мужчину ждала машина местного российского дипломатического корпуса, которая доставила его в посольство. Источники издания утверждают, что пассажир ехал с портфелем, в котором перевозил смертельный яд рицин.

Чешские силовики, отмечает издание, знали о приезде россиянина, и оценили, что он может представлять риск для нескольких чешских политиков, чьи действия в последние месяцы спровоцировали гнев Москвы. Речь об Ондржее Коларе, главе 6 района Праги, в котором был демонтирован памятник советскому маршалу Ивану Коневу, а также о мэре Праги Зденеке Гржибе, чей кабинет распорядился переименовать площадь перед российским посольством в честь убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Путешественник с ядом, по данным источников издания, является сотрудником российской спецслужбы. По информации того же источника, другие его коллеги должны были выехать из России в различные части Европы месяц-полтора назад.

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