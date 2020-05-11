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МЗС Угорщини викликало послів 5 держав через "поширення фейків"

Понеділок, 11 травня 2020, 16:52

Міністерство закордонних справ Угорщини у понеділок викликало послів 5 європейських держав через поширення "фальшивих новин в міжнародному ліберальному мейнстрімі".

Про це повідомив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на офіційний сайт угорського уряду. 

Сійярто повідомив, що його колеги з Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії та Швеції написали лист-підтримку генеральному секретарю Ради Європи, яка висловила стурбованість з приводу угорського законодавства щодо коронавірусу.

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Деякі з них зробили окремі брехливі заяви, мовляв, угорський уряд "будує диктатуру і прагне до необмежених повноважень", сказав Сійярто.

Угорці - це понад тисячолітня нація, заявив Сійярто, яка може самостійно вирішувати, чого хоче, а міністрам закордонних справ п'яти країн "краще займалися своєю справою", додав він.

Нагадаємо, раніше різні європейські політики і окремі держав висловлювали стурбованість ухваленим в Угорщині законом, що дозволяє угорському уряду на чолі з Віктором Орбаном, безстроково розширити надзвичайний стан в країні.

Уряд Угорщини у відповідь приєднався до "антиорбанівської" заяви держав-членів ЄС.

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