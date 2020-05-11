МИД Венгрии вызвал послов 5 стран из-за "распространения фейков"

Министерство иностранных дел Венгрии в понедельник вызвало послов 5 европейских государств из-за распространения "фальшивых новостей в международном либеральном мейнстриме".

Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на официальный сайт венгерского правительства.

Сийярто сообщил, что его коллеги из Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции написали письмо-поддержку генеральному секретарю Совета Европы, которая выразила обеспокоенность по поводу венгерского законодательства о коронавирусе.

Некоторые из них сделали отдельные лживые заявления, мол, венгерское правительство "строит диктатуру и стремится к неограниченным полномочий", сказал Сийярто.

Венгры - это более чем тысячелетняя нация, заявил Сийярто, которая может самостоятельно решать, чего хочет, а министрам иностранных дел пяти стран "лучше занимались своим делом", добавил он.

Напомним, ранее различные европейские политики и отдельные государства выражали обеспокоенность в связи с принятым в Венгрии законом, что позволяет венгерскому правительству во главе с Виктором Орбаном бессрочно расширить чрезвычайное положение в стране.

Правительство Венгрии в ответ присоединилось к "антиорбановскому" заявлению государств-членов ЕС.