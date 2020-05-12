Brussels Airlines скоротить чверть співробітників і низку пунктів призначення 

Авіакомпанія Brussels Airlines оголосила про план реструктуризації через коронавірусну кризу, який передбачає звільнення близько чверті співробітників, скорочення повітряного парку приблизно на третину і скорочення пунктів призначення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

План компанії презентований на тлі її зусиль пережити кризу, викликану пандемією коронавірусу.

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"Ця безпрецедентна криза погіршила наше фінансове становище, змусивши нас прийняти суттєві і необхідні заходи", - сказав генеральний директор Brussels Airlines Дітер Вранкс.

"Компанія впевнена, що завдяки своєму антикризовому плану вона зможе зберегти 75% своїх працівників, а прибутки знову почнуть зростати як тільки попит на авіаперевезення відновиться до нового нормального рівня, що очікується до 2023 року", - заявили у компанії.

Brussels Airlines втрачає 1 мільйон євро щоденно з 21 березня, відколи був зупинений нормальний режим авіаперельотів.

Компанія очікує, що попит на авіаперевезення в 2021 році буде приблизно на 25% нижчим, ніж до кризи.

Нагадаємо, минулого тижня авіакомпанії Czech Airlines, Wizz Air і Lufthansa заявили, що планують відновити регулярні рейси з України з кінця травня-початку червня.

У Мінінфраструктури України заявили, що заяви про відновлення польотів в Україну в кінці травня вводять в оману.