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Три міжнародні авіакомпанії відновлять рейси з України з кінця травня-початку червня

Неділя, 10 травня 2020, 19:53

Авіакомпанії Czech Airlines, Wizz Аіr і Lufthansa планують відновити регулярні рейси з України з кінця травня-початку червня.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на УНІАН, така інформація розміщена на їхніх сайтах.

Чеська авіакомпанія Czech Airlines планує відновити рейси з України 24 травня – з Києва та Одеси до Праги. 

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"Вже з 24.05.2020: Київ – 7 рейсів на тиждень, вже з 25.05.2020 Одеса – 3 рейси на тиждень", - повідомляє Czech Airlines. 

Угорська авіакомпанія Wizz Air відкрила бронювання квитків на рейси з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси і Харкова з 23 травня. Більшість рейсів будуть здійснюватися з червня. 

Німецька Lufthansa частково відновлює рейси з України з 1 червня: з Києва до Берліна. 

Водночас, як повідомлялося раніше, Єврокомісія запропонувала продовжити тимчасове обмеження для громадян третіх країн на несуттєві поїздки в країни Європейського Союзу і Шенгенської зони до 15 червня.

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