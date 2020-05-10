Три міжнародні авіакомпанії відновлять рейси з України з кінця травня-початку червня

Авіакомпанії Czech Airlines, Wizz Аіr і Lufthansa планують відновити регулярні рейси з України з кінця травня-початку червня.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на УНІАН, така інформація розміщена на їхніх сайтах.

Чеська авіакомпанія Czech Airlines планує відновити рейси з України 24 травня – з Києва та Одеси до Праги.

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"Вже з 24.05.2020: Київ – 7 рейсів на тиждень, вже з 25.05.2020 Одеса – 3 рейси на тиждень", - повідомляє Czech Airlines.

Угорська авіакомпанія Wizz Air відкрила бронювання квитків на рейси з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси і Харкова з 23 травня. Більшість рейсів будуть здійснюватися з червня.

Німецька Lufthansa частково відновлює рейси з України з 1 червня: з Києва до Берліна.

Водночас, як повідомлялося раніше, Єврокомісія запропонувала продовжити тимчасове обмеження для громадян третіх країн на несуттєві поїздки в країни Європейського Союзу і Шенгенської зони до 15 червня.

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