Заяви про відновлення польотів в Україну в кінці травня вводять в оману - міністерство

До прийняття офіційних рішень українського уряду про відновлення регулярних рейсів дії авіакомпаній з продажу квитків є передчасними.

Про це НВ Бізнес заявили у пресслужбі Міністерства інфраструктури України, пише "Європейська правда".

"Пасажирам необхідно орієнтуватись на офіційні заяви та рішення уряду", - прокоментували у міністерстві заяви європейських авіакомпаній про можливе відновлення регулярних рейсів в Україну.

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В міністерстві наголошують, що всі рішення про відновлення авіасполучення прийматимуться виключно Кабінетом міністрів України.

"Міністерство підготувало зміни до відповідних постанов уряду, які мають бути схвалені для відновлення всіх видів сполучень, не тільки авіа. Щодо дій авіакомпаній з продажу квитків на 23 травня — такі дії до прийняття рішень урядом є передчасними і вводять в оману пасажирів", - наголосили у міністерстві.

Відкриття сполучення з іншими країнами також залежить від рішень відповідних урядів щодо відкриття кордонів для громадян іноземних країн та епідеміологічної ситуації.

"Наразі Європейська комісія запропонувала продовжити тимчасове обмеження для громадян третіх країн на несуттєві поїздки в країни Європейського Союзу", - нагадали в Мінінфраструктури.

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Також в міністерстві повідомили, що готуються рекомендації щодо роботи аеропортів після відновлення регулярного авіасполучення.

Минулого тижня авіакомпанії Czech Airlines, Wizz Air і Lufthansa заявили, що планують відновити регулярні рейси з України з кінця травня-початку червня.

Водночас, як повідомлялося раніше, Єврокомісія запропонувала продовжити тимчасове обмеження для громадян третіх країн на несуттєві поїздки в країни Європейського Союзу і Шенгенської зони до 15 червня.

Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше заявляв, що міжнародне авіасполучення повноцінно влітку не відновиться.

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