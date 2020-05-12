Brussels Airlines сократит четверть сотрудников и ряд пунктов назначения

Авиакомпания Brussels Airlines объявила о плане реструктуризации из-за коронавирусного кризиса, который предусматривает увольнение около четверти сотрудников, сокращение воздушного парка примерно на треть и сокращение пунктов назначения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

План компании представлен на фоне ее усилий пережить кризис, вызванный пандемией коронавируса.

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"Этот беспрецедентный кризис ухудшил наше финансовое положение, заставив нас принять существенные и необходимые меры", - сказал генеральный директор Brussels Airlines Дитер Вранкс.

"Компания уверена, что благодаря своему антикризисному плану она сможет сохранить 75% своих работников, а доходы снова начнут расти как только спрос на авиаперевозки восстановится к новому нормальному уровню, что ожидается к 2023 году", - заявили в компании.

Brussels Airlines теряет 1 млн евро ежедневно с 21 марта, с тех пор был остановлен нормальный режим авиаперелетов.

Компания ожидает, что спрос на авиаперевозки в 2021 году будет примерно на 25% ниже, чем до кризиса.

Напомним, на прошлой неделе авиакомпании Czech Airlines, Wizz Air и Lufthansa заявили, что планируют возобновить регулярные рейсы из Украины с конца мая-начала июня.

В Мининфраструктуры Украины заявили, что заявления о возобновлении полетов в Украину в конце мая вводят в заблуждение.