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Міжнародне авіасполучення повноцінно влітку не відновиться – глава МЗС

Середа, 6 травня 2020, 11:38

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що до кінця літа міжнародне авіасполучення не відновиться через пандемію коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба заявив в ефірі "Сніданку з 1+1".

"В декількох країнах ЄС, які є класичними туристичними напрямами, зараз ламають голову, як це врегулювати, але скажу одразу: протягом літа повноцінного відновлення міжнародного авіасполучення не буде", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що сподівається на відновлення восени, попри те, що говорять про ймовірність другої хвилі пандемії.

"Ми дуже обережно влітку спробуємо розпочати повернення внутрішнього авіасполучення. З міжнародним складніше, тому що тут рішення залежить не лише від нас", - сказав міністр.

На сьогодні Україна приймає лише евакуаційні рейси. Минулої доби до України прибули понад пів тисячі пасажирів, котрі прибули в аеропорт "Бориспіль" трьома рейсами з Італії, Німеччини та Казахстану.

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Коронавірус Кулеба
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