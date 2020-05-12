У Німеччині суд скасував вимогу 14-денного карантину для прибулих з-за кордону

Суд німецької федеральної землі Нижня Саксонія призупинив дію вимоги, яка зобов'язує людей, що приїжджають у Німеччину після перебування за кордоном, відбувати самоізоляцію протягом 14 днів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NDR.

Рішення вищого адміністративного суду Нижньої Саксонії у понеділок стосується лише цього північного регіону.

Судді винесли рішення за скаргою чоловіка, який є власником будинку відпочинку на півдні Швеції. Коли він повернеться до Нижньої Саксонії, йому не доведеться перебувати на карантині. Cудді тимчасово скасували відповідний пункт постанови влади Нижньої Саксонії про заходи захисту від поширення коронавірусу. Рішення суду є остаточним.

Суд постановив, що немає підстав для того, аби всі люди, які приїжджають з-за кордону, потребували обов’язкового карантину.

Суд вирішив, що законна вимога щодо карантину може стосуватись певних груп людей, наприклад хворих або тих, у кого підозрюють захворювання, а також прибулих із регіонів ризику.

Суд визнав, що карантинна вимога значно обмежує свободу людей.

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Крім того, суд вважає, що прибулих з-за кордону можуть зобов'язати негайно повідомити про це відповідні органи інфекційного контролю. Органи, своє чергою, можуть вжити заходів, таких як обстеження або тести.

Німеччина минулого місяця зобов’язала всіх людей, які прибувають в країну, відбувати 14-денну ізоляцію вдома - за винятком тих, хто був у короткострокових поїздках, відрядженнях чи перевозив товари.