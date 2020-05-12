Німеччина далі послаблює карантин, у різних землях – різні правила
У Німеччині з понеділка набрали чинності нові послаблення карантинних обмежень. Правила відрізняються залежно від землі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.
У західних землях Нижня Саксонія та Північний Рейн-Вестфалія відкрилися ресторани – із заходами безпеки. Відвідувачі зобов’язані знаходитися на дистанції не менше 1,5 метри одне від одного.
Зазначимо, що якщо Нижня Саксонія – у середині списку за кількістю хворих на коронавірус, із близько 11 тисяч хворих, то Північний Рейн-Вестфалія – на другому місці після Баварії, з понад 35 тисячами випадків. За останню добу там виявили більше 1400 хворих.
Відновили роботу музеї та художні галереї у Гамбурзі, Рейнланд-Пфальці та Нижній Саксонії.
У Північному Рейні-Вестфалії, Шлезвіґ-Гольштайні та Баварії людям дозволили зустрічі з тими, хто не проживає з ними в одному помешканні. У Баварії це послаблення поширюється тільки на родичів, які не проживають разом.
У Берліні та північно-східній землі Мекленбург-Передня Померанія відкрилися масажні, манікюрні й тату-салони та подібні сервіси, що передбачають тісний контакт з клієнтами – із зобов’язанням дотримуватися суворих заходів безпеки. Зазначимо, у Берліні з початку епідемії зареєстрували близько 6200 випадків, з яких 165 за останню добу, а Мекленбург-Передня Померанія – на останньому місці в країні – близько 720 заражень з початку епідемії, з них 20 за вчора.
У землі Саксонія-Ангальт, де з початку епідемії зафіксували близько 1600 випадків, дозволили відвідувати родичів, що перебувають у будинках для літніх людей – але не довше, ніж один відвідувач на день протягом однієї години. При цьому, усі мають бути у масках.
Нагадаємо, федеральний уряд і землі у Німеччині домовилися продовжити обмеження на соціальні контакти до 5 червня, але з пом’якшеннями. Зокрема, на зустрічі домовились про відкриття всіх магазинів, скасувавши обмеження для магазинів з площею понад 800 квадратних метрів.
В Інституті Роберта Коха, який веде статистику розвитку епідемії, на днях попередили, що коефіцієнт відтворення вірусу (R-value), який позначає, скільки в середньому людей інфікує одна заражена людина, вперше з середини квітня знову перевищив "1", і це є тривожним сигналом у контексті послаблення обмежень.
У п’ятницю він ще становив 0.83, у суботу зріс до 1,1, а в неділю – до 1,13, після чого в понеділок дещо знизився – до 1.07.