В Германии суд отменил требование 14-дневного карантина для прибывших из-за границы

Суд немецкой федеральной земли Нижняя Саксония приостановил действие требования, которое обязывает людей, приезжающих в Германию после пребывания за границей, отбывать самоизоляцию в течение 14 дней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NDR.

Решение высшего административного суда Нижней Саксонии в понедельник касается только этого северного региона.

Судьи вынесли решение по жалобе мужчины, который является владельцем дома отдыха на юге Швеции. Когда он вернется в Нижнюю Саксонию, ему не придется находиться на карантине. Судья временно отменил соответствующий пункт постановления власти Нижней Саксонии о мерах защиты от распространения коронавируса. Решение суда является окончательным.

Суд постановил, что нет оснований для того, чтобы все люди, которые приезжают из-за рубежа, отправлялись на обязательный карантин.

Суд решил, что законное требование карантина может касаться определенных групп людей, например больных или тех, у кого подозревают заболевания, а также прибывших из регионов риска.

Суд признал, что карантинное требование значительно ограничивает свободу людей.

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Кроме того, суд считает, что прибывших из-за рубежа могут обязать немедленно сообщить об этом соответствующие органы инфекционного контроля. Органы в свою очередь могут принять меры, такие как обследование или тесты.

Германия в прошлом месяце обязала всех прибывающих в страну отбывать 14-дневную изоляцию дома - за исключением тех, кто был в краткосрочных поездках, командировках или перевозил товары.