З початку епідемії коронавірусом заразилися 4,4% французів

З початку епідемії у Франції, коронавірусом заразилися близько 4,4% населення.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це свідчать результати дослідження Інституту Пастера.

За результатами дослідження Інституту Пастера – приватного науково-дослідного інституту у Парижі, що займається дослідженнями у сфері мікробіології, інфекційних захворювань і вакцин – з початку епідемії коронавірусу у Франції ним заразилися 4,4% населення, або ж 2,8 мільйона осіб. Це нижчий відсоток, ніж очікувалося. "Інтервал невизначеності" становить 3-7%.

Читайте також Реальна кількість інфікованих коронавірусом у Німеччині може сягати 1,8 млн

Зазначимо, за офіційною статистикою у Франції з початку епідемії підтверджено 140 734 випадків коронавірусу.

У регіонах, які найбільше постраждали від епідемії – столичному Іль-де-Франс та східному Гран-Ест, заразилися 9,9% та 9,1% відповідно.

Наприкінці квітня фахівці Інституту Пастера прогнозували, що до 11 травня коронавірусом заразяться 5,7% населення країни – 3,7 млн людей (з "інтервалом невизначеності" від 3 до 10%).

Дослідження встановило, що госпіталізації потребували 3,6% усіх інфікованих. Померли 0,7%, при цьому, найбільшу частку серед померлих складають люди старші 80 років.

Середня кількість людей, яких заражав один хворий, знизилася від 2,9 перед запровадженням жорсткого карантину до 0,67 на нинішньому етапі.

Автори дослідження зазначають, що 4,4% людей, які перехворіли, недостатньо для колективного імунітету, щоб уникнути "другої хвилі" без додаткових заходів контролю.

"Щоб епідемію можливо було контролювати лише завдяки імунітету, він має бути у 65% населення", - зазначають вони.

Нагадаємо, з 11 травня Франція розпочала поступовий вихід із жорсткого карантину. Про те, як країна збирається повертатися до нормального життя, читайте у публікації: Коронавірус, що розколов Францію: як країна виходить із режиму ізоляції.