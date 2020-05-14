С начала эпидемии коронавирусом заразились 4,4% французов

С начала эпидемии во Франции коронавирусом заразились около 4,4% населения.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом свидетельствуют результаты исследования Института Пастера.

По результатам исследования Института Пастера - частного научно-исследовательского института в Париже, который занимается исследованиями в области микробиологии, инфекционных заболеваний и вакцин - с начала эпидемии коронавируса во Франции им заразились 4,4% населения, или 2,8 миллиона человек. Это низкий процент, чем ожидалось. "Интервал неопределенности" составляет 3-7%.

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Отметим, по официальной статистике во Франции с начала эпидемии подтверждено 140 734 случаев коронавируса.

В регионах, наиболее пострадавших от эпидемии - столичном Иль-де-Франс и восточном Гран-Эст - заразились 9,9% и 9,1% соответственно.

В конце апреля специалисты Института Пастера прогнозировали, что до 11 мая коронавируса заразятся 5,7% населения страны - 3,7 млн человек (с "интервалом неопределенности" от 3 до 10%).

Исследование установило, что в госпитализации нуждались 3,6% всех инфицированных. Умерли 0,7%, при этом наибольшую долю среди умерших составляют люди старше 80 лет.

Среднее количество людей, которых заражал один больной, снизилось с 2,9 перед введением жесткого карантина до 0,67 на нынешнем этапе.

Авторы исследования отмечают, что 4,4% переболевших недостаточно для коллективного иммунитета, чтобы избежать "второй волны" без дополнительных мер контроля.

"Чтобы эпидемию можно было контролировать только благодаря иммунитету, он должен быть у 65% населения", - отмечают они.

Напомним, с 11 мая Франция начала постепенный выход из жесткого карантина. О том, как страна собирается возвращаться к нормальной жизни, читайте в публикации: Коронавирус, расколовший Францию: как страна выходит из режима изоляции