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На півночі Швеції зафіксували рекордний землетрус через видобуток руди






На півночі Швеції зафіксували рекордний землетрус через видобуток руди

Понеділок, 18 травня 2020, 15:30

На півночі Швеції в ніч на понеділок зафіксували найпотужніший в історії країни землетрус, спричинений бурінням породи для видобутку руди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Землетрус магнітудою 4,1 за шкалою Ріхтера стався близько 3 години ранку поблизу шахти, що належить видобувній компанії LKAB. Вона є однією з найбільших рудних шахт у світі.

Землетрусів природного походження у Швеції майже не буває. Ті, що спричинені бурінням шахт, траплялися і раніше, але менш потужні. Сьогоднішній землетрус з магнітудою 4,1 бала став рекордним.

"Це досить сильний землетрус, спричинений видобувною промисловістю, навіть у світовому масштабі", - зазначив Бйорн Лунд, сейсмолог з університету Уппсали, у коментарі новинному агентству ТТ.

Поштовхи були відчутні у радіусі близько 20 кілометрів, розповів речник компанії Фредрік Бйоркенваль. "Під час видобутку руди формуються отвори і тріщини, що створює велике навантаження на породу. Цей землетрус стався на глибині близько 1 108 метрів під поверхнею землі", - розповів він.  

У шахті на цей час перебували 13 гірників, жоден з них не постраждав. Водночас, внаслідок поштовхів вийшли з ладу помпи для відкачування води. До ранку їх вдалося запустити. Чи безпечно відновлювати роботу у звичайному режимі, поки не відомо.

Кіруна – найпівнічніше місто Швеції, відоме своїм родовищем залізної руди. Інтенсивний видобуток залізної руди у цьому регіоні почався у ХІХ сторіччі і триває до сьогодні.

Найсильніший землетрус у Швеції загалом зафіксували у 2008 році поблизу міста Сйобо на півдні країни – 4,3 бала за шкалою Ріхтера.

Нагадаємо, у квітні 2020 року землетруси сталися в Італії та Хорватії. В Італії сила поштовхів становила 4,2 бали, землетрус не спричинив серйозних руйнувань.

У Хорватії сила поштовхів становила 5,3 бала за шкалою Ріхтера. Внаслідок землетрусу загинула одна людина, ще 27 отримали поранення. Загальні матеріальні збитки оцінили у 5,5 млрд євро.

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