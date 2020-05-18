На севере Швеции зафиксировали рекордное землетрясение из-за добычи руды

На севере Швеции в ночь на понедельник зафиксировали самое мощное в истории страны землетрясение, вызванное бурением породы для добычи руды.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Землетрясение магнитудой 4,1 по шкале Рихтера произошло около 3:00 утра возле шахты, принадлежащей добывающей компании LKAB. Это одна из крупнейших рудных шахт в мире.

Землетрясений природного происхождения в Швеции почти не бывает. Те, что вызваны бурением шахт, случались и раньше, но менее мощные. Сегодняшнее землетрясение с магнитудой 4,1 балла стал рекордным.

"Это достаточно сильное землетрясение, вызванное добывающей промышленностью, даже в мировом масштабе", - отметил Бьорн Лунд, сейсмолог из университета Уппсалы, в комментарии новостному агентству ТТ.

Толчки ощущались в радиусе около 20 километров, рассказал представитель компании Фредрик Бйоркенваль. "Во время добычи руды формируются отверстия и трещины, что создает большую нагрузку на породу. Это землетрясение произошло на глубине около 1108 метров под поверхностью земли", - рассказал он.

В шахте на это время находились 13 горняков, никто из них не пострадал. В то же время, вследствие толчков вышли из строя помпы для откачки воды. К утру их удалось запустить. Безопасно ли восстанавливать работу в обычном режиме, пока не известно.

Кируна - самый северный город Швеции, известный своим месторождением железной руды. Интенсивная добыча железной руды в этом регионе начался в XIX веке и продолжается до сих пор.

Сильнейшее землетрясение в Швеции вообще зафиксировали в 2008 году вблизи города Сйобо на юге страны - 4,3 балла по шкале Рихтера.

Напомним, в апреле 2020 года землетрясения произошли в Италии и Хорватии. В Италии сила толчков составила 4,2 балла, землетрясение не вызвало серьезных разрушений.

В Хорватии сила толчков составила 5,3 баллов по шкале Рихтера. В результате землетрясения погиб один человек, еще 27 получили ранения. Общие материальные убытки оценили в 5,5 млрд евро.