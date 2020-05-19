Италия против "черных списков" и двусторонних соглашений для открытия туризма

Италия выступает против двусторонних договоренностей между странами Евросоюза для открытия туризма и призывает к общему подходу при открытии границ.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"С 3 июня мы сможем путешествовать по итальянским регионам и готовы безопасно принимать европейских граждан, которые хотят провести свой отпуск в нашей стране, как это происходит каждый год. Наши структуры готовы", - заявил Ди Майо.

Он также сказал, что в европейских странах не должно быть "черных списков".

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"Если мы не изменим направление в ближайшее время, это будет иметь серьезные последствия для туристического сектора во всех европейских странах", - сказал министр, добавив, что "двусторонние соглашения о туристических потоках противоречат духу ЕС".

Ди Майо добавил, что Италия будет предоставлять всем странам еженедельный отчет о ситуации в каждом регионе.

Европейская комиссия недавно представила свои рекомендации по каникулам этим летом, отметив необходимость согласованных правил и недопущения дискриминации граждан ЕС из-за пандемии COVID-19.

Напомним, 11 государств Европейского Союза согласовали ряд правил относительно того, как создать безопасные условия для проведения летнего отпуска в Европе на фоне пандемии коронавируса.

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