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Іспанія знову дозволила прямі перельоти з Італії

Вівторок, 19 травня 2020, 12:43

Міністерство транспорту Іспанії скасувало у вівторок заборону на всі прямі авіаперельоти та корабельне сполучення з Італією, запроваджену ще 10 березня через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Europa Press.

Виняток становлять круїзні судна, які досі під забороною.

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Однак мандрівникам з Італії доведеться пройти двотижневий карантин - як і іншим іноземним відвідувачам, поки діє надзвичайний стан.

Цими вихідними прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив, що уряд запросить нове і "останнє продовження надзвичайного стану" ще на один місяць.

Поточний надзвичайний стан діє до 24 травня. Для його продовження необхідна згода парламенту Іспанії.

Італія та Іспанія є одними із найбільш постраждалих від пандемії країн Європи, але останніми тижнями в обох державах спостерігається різке зниження нових інфекцій та смертей від коронавірусу.

Іспанія прагне знову відкрити кордони для мандрівників орієнтовно в кінці червня, після того як буде повністю скасовано карантинні обмеження.

Італія дозволить подорожувати в та з-за кордону з 3 червня. В'їзд до країни буде дозволений з країн Європейського Союзу і Шенгенської зони.

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