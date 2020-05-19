11 країн ЄС домовились про правила безпечної відпустки влітку

У понеділок 11 держав Європейського Союзу погодили низку правил щодо того, як створити безпечні умови для проведення літньої відпустки у Європі на тлі пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Про домовленість країни оголосили після відеоконференції між міністрами закордонних справ Греції, Кіпру, Німеччини, Іспанії, Італії, Австрії, Хорватії, Португалії, Мальти, Словенії та Болгарії.

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Угода заснована на керівних принципах, виданих минулого тижня Європейською комісією, і має на меті координацію держав при відкритті кордонів для туристів.

У спільній заяві міністри зазначили, що вони домовилися про чотири керівні принципи, а саме про те, що підхід поетапних кроків, узгоджених між державами ЄС, є найкращим способом поступової нормалізації транскордонних поїздок. При цьому ключовим пріоритетом є відновлення поїздок, яке б не призвело до неконтрольованого зростання інфекцій.

Інші два принципи - забезпечення того, щоб громадяни, які вільно подорожують Європою, також могли безпечно повернутися додому, а також що поступове відновлення свободи транскордонних переміщень відбудеться за умови позитивних тенденцій у епідеміологічних ситуаціях в країнах походження і призначення.

"Ми закликаємо туристичні компанії і пов'язані з ними приватні суб'єкти використовувати найближчі тижні для прийняття належних запобіжних заходів для захисту мандрівників після відновлення свободи пересування і подорожей. Ми вважаємо, що це важливий елемент для відновлення довіри громадськості до безпеки подорожей", - йдеться в заяві.

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