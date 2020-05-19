Эстония восстанавливает авиасообщение с Данией, приостановленное в связи с пандемией коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR, об этом объявил министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

"Мы надеялись, что ситуация с распространением COVID-19 до понедельника достаточно улучшится для того, чтобы снять ограничения на полеты между нашими странами. И благодаря усилиям правительства Дании, эти надежды оправдались... Понедельничный рейс из Таллинна в Копенгаген был отменен авиакомпанией, но я надеюсь, что первые рейсы состоятся в ближайшие дни", - отметил министр.

Он добавил, что дальнейшие решения по восстановлению авиасообщения будут основываться на текущей ситуации с распространением вируса и Эстония будет применять одинаковый подход ко всем странам.

Министр также выразил надежду, что масштабные ослабления относительно пересечения внутренних границ в рамках ЕС начнутся в первой половине июня.

Напомним, в воскресенье в Эстонии завершилось действие чрезвычайного положения, введенного в связи с пандемией коронавируса 12 марта. Продолжит действовать чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения и отдельные меры безопасности для противодействия распространению вируса.

В минувшую пятницу, 15 мая, Эстония, Латвия и Литва открыли внутренние границы для своих граждан. К этому так называемому "Балтийскому пузырю" хотят привлечь также Финляндию.